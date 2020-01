Italiana di 30 anni trovata morta su una spiaggia in Marocco: era scomparsa da 24 ore

Ultimo aggiornamento: 20:14

Una trentenne italiana è stata trovata morta in Marocco . Il corpo della ragazza, una turista secondo le prime informazioni, è stato trovato sulla spiaggia di Boutlha, nel sud del Marocco. E.V., di Thiene (Vicenza), era scomparsa da 24 ore. Lo riportano i siti arabi, secondo i quali il corpo non porta ferite o segni di colluttazione. La giovane risultava scomparsa da 24 ore. La località turistica di Dakhla si trova nel sud del Paese. È una località amata soprattutto da chi pratica surf e kitesurf perchè affacciata sull'oceano Atlantico. Un amico marocchino della giovane aveva lanciato l'allarme. Sulla tragedia indagano le autorità marocchine: non è stato reso noto il nome della vittima.