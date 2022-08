New York, due italiani di Rovigo trovati morti in hotel: Luca Nogaris e Alessio Picelli erano soci in affari

Due italiani sono stati trovati morti in un hotel a New York. Luca Nogaris e Alessio Picelli, 38 e 48 anni, erano originari di Rovigo. Non si conoscono al momento le cause del decesso. I due erano soci in affari, nel settore dell'arredamento. La scoperta dei corpi sarebbe avvenuta mercoledì mattina, ma è arrivata in Italia solo oggi, tramite il Consolato italiano nella metropoli statunitense.

Luca Nogaris e Alessio Picelli: chi erano i due italiani morti a New York

Il più giovane, Luca Nogaris, 38enne, era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48 anni, era un arredatore d'interni. Sarebbero stati a New York per motivi di lavoro. La polizia newyorkese non starebbe seguendo come pista principale quella della morte violenta.