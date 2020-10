Francia, fermato un italiano: era ricercato per 160 stupri commessi tra il 2000 e 2014

È stato fermato nei pressi di Strasburgo un italiano sospettato di tra 160 stupri e aggressioni sessuali. Il fermo, riferisce l'agenzia France Presse, è scattato a Rumersheim-Le-Haut,nei pressi del capoluogo alsaziano, in Francia, nel quadro di un mandato d'arresto europeo lanciato dalla Germania dove l'uomo di 52 anni è accusato di aver commesso gli stupri.

Il sospetto, in particolare, è che abbia stuprato o abusato dei figli delle sue compagne tra il 2000 e il 2014. Secondo le forze dell'ordine francesi, in Germania sono 122 le inchieste aperte a suo carico. Per le autorità francesi era fuggito dalla Germania per rifugiarsi in Alsazia. Ora si trova nel carcere di Colmar.

