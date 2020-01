Italiano di 20 anni morto in Portogallo: Simone era in vacanza con la fidanzata per Capodanno

Simone Pederzoli è morto stroncato da un malore a soli venti anni. Di Verderio (Lecco), era partito per il Portogallo con la fidanzata per festeggiare insieme il Capodanno a Lisbona. Il giovane si è sentito male mentre stava passeggiando con la fidanzata. «Mi sento strano», le ha detto.



Poi l'arrivo di un'ambulanza, la corsa verso l'ospedale più vicino, quindi verso quello più attrezzato di Lisbona, e la morte il giorno di Capodanno. Lo si è appreso solo in queste ore in paese. I famigliari sono partiti alla volta del Portogallo per tutte le dolorose pratiche di rito. Ultimo aggiornamento: 15:20