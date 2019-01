Italiano scomparso a Burkina Faso, l'ultima foto scattata prima di sparire

L'ultima foto di Luca Tacchetto ed Edith Blais, di cui si sono perse le tracce in Burkina Faso dal 15 dicembre scorso, è stata scattata la sera pria di sparire, in Togo. Potrebbero aver avuto qualche problema con il visto. Almeno questa è la spiegazione a cui si appiglia la madre della giovane canadese, che viaggiava con l'italiano, architetto 30enne, figlio dell'ex sindaco di Vigonza, nel padovano. «So che avevano avuto delle difficoltà a ottenere il visto per entrare nel Paese. Hanno avuto un problema di visti? Mi aggrappo un pò a questa spiegazione...», dice al giornale canadese Le Soleil Jocelyne Bergeron.