Usa, Ivanka Trump chiude la sua società di abbigliamento

Ivanka Trump chiude la sua società di abbigliamento. Lo riportano i media americani, sottolineando che la decisione arriva dopo poco più di anno che la figlia di Donald Trump è entrata alla Casa Bianca. Abigail Klem, che ha assunto l'incarico di presidente del marchio Ivanka Trump, ha comunicato ai 18 dipendenti la chiusura del gruppo.Ivanka ha meditato a lungo sulla chiusura della società, soprattutto negli ultimi mesi alla luce della sua crescente frustrazione sui paletti imposti sul marchio per evitare possibili conflitti di interesse. «Dopo 17 mesi a Washington non so quando e se tornerò a fare business.Quello che so è che la mia attenzione nel futuro a breve è il lavoro che sto facendo a Washington. Assumere questa decisione ora è la cosa giusta per la mia squadra e i miei partner», spiega Ivanka, aprendo alla possibilità di non tornare al mondo degli affari neanche quando avrà lasciato la Casa Bianca.