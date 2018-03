Ivanka Trump, brutta disavventura in volo con il marito

Eroe dell'11 settembre muore di cancro a 45 anni: con la barca salvò centinaia di persone

Brutta disavventura in volo percostretti a tornare alla base per un motore fuori uso dell'elicottero. La Cnn riferisce che è accaduto giovedì scorso.Poco dopo il decollo da Washington, l'elicottero su cui viaggiavano i coniugi ha avuto un problema ad uno dei due motori. Il velivolo, diretto a New York e destinato ad atterrare a Manhattan, ha dovuto far rientro nella capitale ed è atterrato alIvanka e il marito, a quel punto, hanno dovuto far ricorso ad un volo commerciale. Secondo il sito specializzato LiveATC.net, l'elicottero in questione appartiene alla Trump Organization.