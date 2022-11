Jay Leno, l'auto del conduttore americano va a fuoco. «Gravi ustioni al volto»

Paura per il conduttore americano Jay Leno, vittima di un incidente nel suo garage. I comico è rimasto «gravemente ustionato» dopo che una delle sue auto ha preso improvvisamente fuoco. Leno - celebre negli Usa per aver presentato per 22 anni il The Tonight Show, programma della NBC che ha lasciato nel 2014, quando è stato sostituito da Jimmy Fallon - domenica si trovava all'interno del suo garage quando una delle auto è andata in fiamme all'improvviso. Poi è stato trasportato d'urgenza al Grossman Burn Center. «Sono rimasto gravemente ustionato ma sto bene. Ho solo bisogno di una o due settimane per rimettermi in piedi», ha dichiarato il presentatore 72enne a Variety. La prima conseguenza è stata la cancellazione di tutti gli impegni previsti in settimana: una conferma di fatto dell'incidente. Leno è un grande appassionato di auto e moto d'epoca, che poi sistema lui personalmente. Nello stesso giorno dell'incidente Leno sarebbe dovuto comparire ad una conferenza alla quale ha dvuto rinunciare motivando la sua assenza con un'emergenza medica molto seria.

