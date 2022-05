Jesse, il blogger e il suo cane morti nello schianto col Maggiolino: viaggiavano dal Brasile all'Alaska

Un sogno che si trasforma in tragedia: è successo a Selma, in Oregon. Jesse Koz, un noto blogger di 29 anni, è morto in uno spaventoso incidente stradale insieme al suo inseparabile cane Shurastey. L'obiettivo finale era arrivare in Alaska dal Brasile, dopo aver viaggiato con il suo amico a quattro zampe e il suo Maggiolino Volkswagen del 1978 per ben 19 Paesi differenti. Su Facebook il viaggio era stato immortalato con una lunga serie di foto, che ora sono diventati frammenti di una viaggio tragico.

Ma arrivato a Selma, ha avuto un incidente fatale. La sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, a bordo della quale viaggiavano una donna, che è stata portata in ospedale, e un bimbo che è rimasto illeso.

Koz aveva iniziato a viaggiare nel 2017 e aveva aperto una pagina Instagram per condividere la sua avventura: a oggi oltre 300mila persone lo seguivano. In molti hanno condiviso il loro dolore per la sua prematura scomparsa, insieme a quella del suo amato Golden Retriever, sul social network.