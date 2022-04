Joe Biden, che gaffe sul palco: si gira a tendere la mano, ma non c'è nessuno

Joe Biden accende di nuovo gli animi dei repubblicani, che non perdono l'occasione - ancora una volta - di mettere in dubbio la sua salute mentale: intervenuto ieri nella Carolina del Nord, al termine del suo discorso il presidente americano ha teso la mano come se volesse stringerla a qualcuno, ma era solo sul palco.

Il video della scena non è passato inosservato tra le file del Gop: qualcuno lo ha preso in giro, qualcun altro lo ha paragonato ad un paziente affetto da «demenza». Il video è stato pubblicato dal Daily Wire. Biden era ospite dell'Università della Carolina del Nord, a Greensboro: al termine del suo discorso dice alla platea «Dio vi benedica tutti», si gira alla sua destra e tende la mano guardando nel vuoto, ma davanti a lui non c'era nessuno. Negli attimi successivi il commander in chief appare con lo «sguardo perso» - commentano alcuni media - e fa qualche passo indietro prima di avviarsi verso le scale per scendere dal palco.

«Ripeto, dove sono i responsabili della Casa Bianca e della famiglia Biden il cui compito è far sembrare che abbia un bell'aspetto? Questo è davvero bizzarro, a meno che non VOGLIANO che assomigli a un malato di demenza», ha commentato sui social un repubblicano. «John Cena si rifiuta di stringere la mano a Joe Biden», scrive un altro riferendosi alla leggenda americana del wrestling. Un terzo ha commentato: «Ho appena visto un video di Joe Biden che allunga la mano per stringere la mano all'uomo invisibile. Che diavolo sta succedendo?». Nel suo discorso Biden ha detto inoltre di essere stato «professore ordinario» all'Università della Pennsylvania per quattro anni, ma in realtà - puntualizzano i media Usa - il presidente non ha mai insegnato in quell'ateneo.