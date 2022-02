Guerra Russia Ucraina, la Nato: «Proteggeremo gli alleati». Biden: «Catastrofica guerra premeditata»

La guerra in Ucraina è iniziata con le prime forti esplosioni a Kiev e in altre città. Putin ha parlato di operazione per «smilitarizzare l'Ucraina». Non si è fatta attendere la reazione degli Stati Uniti. «Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza». Lo afferma il presidente statunitense. Joe Biden annuncerà «ulteriori conseguenze» contro la Russia l'operazione militare in Ucraina. Lo afferma lo stesso presidente americano, sottolineando che Mosca è «responsabile per la morte e la distruzione che l'attacco porterà».

APPROFONDIMENTI LA CRISI INTERNAZIONALE Iniziato l'attacco russo all'Ucraina, forti esplosioni a Kiev... IL RETROSCENA Ucraina diretta, Zelensky chiede colloquio con Putin (che rifiuta):... L'APPELLO Ucraina, l'Ambasciata italiana ai connazionali a Kiev:...

Ucraina, Zelensky chiede colloquio con Putin (che rifiuta): «Serve riunione urgente consiglio sicurezza dell'Onu»

Nato: attacco ingiustificato

La Nato «condanna con forza» l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca «di fermare immediatamente la sua azione militare». Inoltre, ribadisce il suo sostegno al ucraino e riafferma che farà «tutto il popolo necessario per proteggere e difendere i suoi alleati». È quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generatore dell'Alleanza Jens Stoltenberg.