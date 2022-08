Joe Biden guarito dal Covid: «Negativo al tampone, ma resta in isolamento»

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è guarito dal Covid. Contagiato dal virus per la seconda volta in pochissimi giorni, Biden è risultato negativo all'ultimo tampone ma resta in isolamento in attesa di un secondo test negativo, afferma il suo medico Kevin O'Connor.

«Il presidente continua a sentirsi molto bene. Questa mattina il suo test è risultato negativo. Per precauzione il presidente continuerà il suo stretto isolamento in attesa di un secondo test negativo», spiega O'Connor.