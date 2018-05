Protagonista del reality trovato morto in fondo a una cascata, aveva solo 24 anni

Domenica 13 Maggio 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 17:43

Il corpo senza vita delladel reality tv,, è stato ritrovato in fondo a una cascata in Colombia. Protagonista del programma, il 24enne del Maryland (Stati Uniti) era scomparso mentre era in viaggio nella giungla vicino a Moca.A dare la notizia è stata la pagina Facebook creata da un amico di famiglia per facilitarne le ricerche. «Alle 11:30 ora locale colombiana di sabato 12 maggio, Joe è stato trovato nella parte inferiore della cascata. Il team di ricerca ha detto che la causa della morte è stata una caduta».L'annuncio è stato seguito da una richiesta di raccolta fondi per riportare il corpo in Patria negli Stati Uniti. «Per favore aiutate la sua famiglia a ritrovare la pace in questo momento difficile. Il costo per far tornare Joe a casa è di 4,5 mila sterline. Grazie infinite per le vostre donazioni».Joe aveva recitato nel documentario reality di Viceland chiamato Jungletown, che seguiva centinaia di giovani nelle profondità della giungla panamense mentre tentavano di costruire «la città moderna più sostenibile del mondo».