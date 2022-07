Johnson, governo nel caos: si dimette anche il super ministro Glove. «Situazione insostenibile»

Gran Bretagna, il governo è nel caos. L'esecutivo guidato da Boris Johnson è da giorni colpito da una valanga di dimissioni ed ora BoJo perde il sostegno di un altro super ministro, Michael Gove, responsabile dello strategico portafogli del Livellamento delle Disuguaglianze Territoriali e sodale del premier nella campagna referendaria pro Brexit del 2016. Il gabinetto Tory aveva già perso due pezzi da 90 come il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, titolare della politica economica e numero due de facto della compagine, e come Sajid Javid, ministro della Sanità, ex cancelliere ed ex responsabile dell'Interno.

Lo scandalo Pincher

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la vicenda boccaccesca che la settimana scorsa ha investito un alleato chiave del premier, il chiacchieratissimo Chris Pincher, obbligato dalle rivelazioni del Sun a dimettersi dalla carica strategica di deputy chief whip - sorta di custode della disciplina di maggioranza in Parlamento - dopo essersi ubriacato in un gentlemen club di Londra, il Carlton, e aver «palpeggiato» due uomini, incluso un altro deputato.Gove, che ancora ieri aveva confermato il suo appoggio BoJo malgrado lo scandalo Pincher, ma che già in passato gli aveva voltato le spalle, ha fatto sapere oggi di ritenere che a questo punto Johnson debba dimettersi, come riferisce la Bbc.

La crisi di governo

«Ora è solo questione di come possa uscire di scena». È quanto ha detto alla Bbc un importante alleato di Johnson, sottolineando che i deputati conservatori hanno ribadito la loro lealtà al premier ma aggiunto che «la situazione non è sostenibile». Ed hanno sottolineato che una lotta per la leadership all'interno del partito sarebbe disastrosa per i Tories. Sempre secondo quanto riferito dalla Bbc, Michael Gove - l'esponente tory che era stato avversario di Johnson nelle elezioni per la leadership nel 2019 dopo le dimissioni di Theresa May, ed ora è ministro del governo - ha detto al premier che deve dimettersi.

BoJo resiste

«Il compito di un primo ministro in circostanze difficili, quando gli è stato dato un colossale mandato, è di andare avanti ed è quello che farò». Così il primo ministro ha escluso, durante il question time ai Comuni, la possibilità di sue dimissioni. Riguardo alle polemiche sul fatto che Downing Street fosse al corrente dei comportanti del deputato - accusato di aver aggredito due uomini mentre era ubriaco al Carlton Club di Londra - Johnson ha ammesso di essere stato al corrente di precedenti accuse mosse a Pincher nel 2019 e si è rammaricato di averlo nominato. «Con il senno di poi» riconosco che avrei dovuto capire che i suoi comportamenti non sarebbero cambiati, ha detto ancora il premier in aula.