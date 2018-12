Johnson&Johnson pagherà 1,5 milioni di dollari di risarcimento a una donna che ha contratto il cancro, usando il suo talco

Giovedì 20 Dicembre 2018, 20:16

La multinazionale americana Johnson&Johnson e il suo principale fornitore, Imerys America Inc., pagheranno più di 1,5 milioni di dollari a una donna che sostiene che le fibre di amianto contenute nel suo talco siano la causa del suo cancro, come riferito da Bloomberg.L'agenzia afferma che attualmente questo è il primo e unico accordo in un momento in cui Johnson&Johnson affronta migliaia di cause simili.La donna di New York, il cui nome non viene rivelato, incolpa le due società di aver contratto il mesotelioma, un tipo di cancro che di solito è causato dall'esposizione all'amianto.Proprio su questa fibra cancerogena è stata redatta un'inchiesta dalla Reuters che è stata pubblicata pochi giorni fa, la quale indica, citando documenti, dichiarazioni e testimonianze, che Johnson&Johnson sapeva sin dall'inizio degli anni '70 che il suo talco conteneva amianto.Dopo aver divulgato questo rapporto, le azioni della multinazionale statunitense sono diminuite del 10%, perdendo più di 45.000 milioni di dollari.