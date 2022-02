Josh Neuman, morto lo skateboarder (star del web) in un incidente aereo in Islanda: aveva 22 anni

Lo youtuber Josh Neuman è una delle quattro persone che hanno perso la vita nello schianto di un aereo turistico in Islanda. Era noto al pubblico per i suoi video sullo skate in giro per il mondo. Neuman aveva 22 anni ed una pagina Youtube con un seguito di oltre un milione di follower. Era in viaggio per un progetto di lavoro finanziato dal marchio belga Suspicious Antwerp. Insieme sull'aereo e vittima dell'incidente anche il paracadutista e influencer Nicola Bellavia.

APPROFONDIMENTI SANTO DOMINGO Precipita aereo a Santo Domingo: morto nello schianto il produttore... SABAUDIA Sabaudia, aereo ultraleggero precipita e muore Andrea Santo, 68enne... IL DRAMMA Passeggero muore durante il volo, aereo costretto a un atterraggio di...

Sabaudia, aereo ultraleggero precipita e muore Andrea Santo, 68enne di Pomezia

Due anni senza Bryant: il ricordo del Mamba che con la sua "mentality" ha cambiato per sempre lo sport

I corpi delle quattro persone che hanno perso la vita nell'incidente sono stati ritrovati vicino al lago Thingvallavatn, a est di Reykjavik, domenica sera. Ieri, 7 febbraio, la polizia locale ha reso nota l'identità di tutte le vittime. Neuman aveva realizzato il video di skate più visto nella storia di YouTube.