Kabul, kamikaze si fa esplodere in una scuola: 32 morti e 40 feriti. Nello stesso istituto attentato 4 anni fa

Un kamikaze ha causato la morte di 32 studenti e il ferimento di 40 persone in un istituto scolastico a Kabul. Lo ha riferito una fonte del governo afghano ad al-Jazeera riportando le prime notizie sull'esplosione avvenuta questa mattina. Tra le vittime in maggioranza ragazze: era in corso un esame di ammissione nella scuola che ancora ammette studentesse.

L'aggressore, secondo le prime ricostruzioni. ha sparato alla guardia dell'istituto, poi ha preso d'assalto l'aula e fatto detonare la sua cintura esplosiva tra gli studenti. Lo stesso centro educativo «Kaj», nel quartiere di Dasht al-Barshi, abitato da sciiti, era stato preso di mira nel 2018. La comunità hazara, che rappresenta il 10% della popolaziane afghana, è da tempo nel mirino degli integralisti che hanno preso il potere in Afghanistan.