Mercoledì 21 Marzo 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 09:57

Sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita e altre 18 quelle rimaste ferite in seguito a un attentato kamikaze sferrato verso mezzogiorno (ora locale) a Kabul, in Afghanistan. Lo ha reso noto un portavoce del ministero degli Interni afghano. Secondo quanto riporta l'emittente Tolo News, il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi.L'attacco è stato sferrato in una zona compresa tra l'università di Kabul e l'ospedale Ali Abad. Il kamikaze è entrato in azione mentre in Afghanistan sono iniziate le celebrazioni per il Nawroz, il capodanno persiano che coincide con il primo giorno di primavera.