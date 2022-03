Kamran Manafly, il professore di geografia russo fuggito per le sue opinioni

Kamran Manafly era un professore di geografia del liceo numero 498 di Mosca. Ha 28 anni ed è stato licenziato per un post su Instagram in cui ha dichiarato apertamente di avere una sua opinione, diversa da quella diffusa dalle “linee guida” della propaganda e di non avere paura di esprimerla.

«Dobbiamo vivere in modo tale che la nostra coscienza non ci tormenti. Recentemente a scuola mi hanno detto: “Non puoi avere nessun incarico diverso da quello ufficiale, quello statale”. Bene, ho la mia opinione! E non solo io, molti insegnanti hanno la loro opinione. E sai cosa? Chiaramente non coincide con l'opinione dello Stato. Non voglio essere uno specchio della propaganda di stato, sono orgoglioso di non aver paura di scriverne ora, sono orgoglioso di essere un insegnante! La mia coscienza non mi dà fastidio. Amo assolutamente ogni studente che ho avuto, ho e avrò». La storia di Kamran Manafly è stata portata all'attenzione dalla giornalista Cecilia Sala, in un episodio del suo podast «Stories».

Kamran ha perso il lavoro per aver preso la decisione di non seguire le linee guide imposte dalle Istituzioni della federazione russa. Si tratta di indicazioni dettagliate sul come spiegare e sul cosa mostrare agli studenti dell'“operazione speciale” (come viene chiamata in Russia) iniziata in Ucraina. Il rifiuto da parte di Kamran non ha portato da subito problemi, poiché i controlli capillari non aula non vengono effettuati.

Pochi giorni dopo l'inizio della guerra la preside e gli amministratori della scuola riuniscono gli insegnanti per comunicargli che non era permesso loro di avere un'opinione; da qui il post su Instagram pubblicato l'8 marzo.

Nello stesso giorno, Kamran riceve una telefonata dalla presidente che gli intima di eliminare il post, pena il licenziamento: il professore rifiuta. Il giorno dopo, all'ingresso dell'istituto in cui aveva insegnato per 7 anni, la polizia lo aspetta per bloccarlo. Chiedere aiuto al sindacato degli insegnanti non si rivela utile e Kamran, invece di abbandonarsi alla sorte, decide di fuggire.