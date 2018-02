Spunta Karen, modella di Playboy: «Ho avuto una relazione con Donald Trump»

Venerdì 16 Febbraio 2018, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 15:12

Noovo scandalo sessuale per Donald Trump? Il presidente avrebbe avuto una relazione con una modella di Playboy nel 2016, almeno a quanto riporta il New Yorker citando un documento scritto della donna, Karen McDougal.LEGGI ANCHE -------> Karen McDougal, ecco chi è la playmate che svela di aver avuto una relazione con Trump McDougal non descrive i dettagli della relazione con Trump sul magazine, spiegando di non voler violare l'accordo con American Media, che le ha pagato 4 giorni prima dell'elezioni 150.000 dollari per i diritti sulla storia, che non ha mai pubblicato. Secondo il New Yorker, l'amministratore delegato di American Media descrive Trump come un amico personale.LA SMENTITA «È una storia vecchia, una fake news. Il presidente non ha mai avuto una relazione con McDougal». Lo afferma la Casa Bianca commentando quanto riportato dal New Yorker, secondo il quale il presidente ha avuto una relazione per nove mesi nel 2016 con la modella di Playboy Karen McDougal. Il New Yorker riporta la storia di McDougal per descrivere le «transazioni finanziarie e gli accordi legali per nascondere la storia extraconiugale». Nel 2016 infatti Trump era già sposato con Melania.