Karly morta a 18 anni: in tre mesi aveva perso il fidanzato e due amici

Mercoledì 26 Giugno 2019, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 20:10

Il dolore per la morte del fidanzato e dei suoi due amici più cari era diventato insostenibile, così Karly McCallum, 18 anni, non ha retto più. La ragazza di Galston, nell'Ayrshire orientale, in Scozia, è stata trovata morta il 23 giugno e a due mesi di distanza dal suicidio del ragazzo Richie King. Il 21enne si era tolto la vita nel giorno del funerale del loro caro amico Codey Brown. Il corpo di Codey era stato scoperto a Dean Park, Kilmarnock, il 17 marzo, il giorno dopo il suo diciottesimo compleanno. Da quel giorno una spirale di disgrazie avrebbe travolto il gruppo di giovanissimi.Un altro amico, George Dykes, è stato poi trovato morto in una casa la mattina del 20 maggio. «Tutto accade per una ragione, ma quale può essere?», si chiedeva Kurly su Twitter. Tre morti, una dopo l'altra, hanno segnato profondamente la ragazza. Eppure il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere avevano contagiato Richie. Una felicità che è durata troppo poco.«Quello che è successo è così devastante, non riesco a capirlo. Karly mi è davvero piaciuta dal momento in cui l'ho incontrata. Era ben educata, gentile e piuttosto timida. Ha aiutato mio figlio a trasformarsi in un uomo e l'ha amato tanto», ha detto ai media anglosassoni la mamma di Richie,«Ho il cuore spezzato, ma voglio scrivere queste parole a mia sorella nonché migliore amica. Tutto è così surreale, in realtà non ho idea di come farò senza di te, Karly. Spero che tu abbia trovato la pace che cercavi. Ti amerò per sempre e non sarai mai dimenticata».La storia ha commosso il web e la famiglia ha creato una pagina su GoFundMe per raccogliere il denaro per i funerali. Il 6 luglio, giorno del suo prossimo compleanno, è stato pianificato un lancio di palloncini in sua memoria è a Morton Park Darvel.