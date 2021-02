Kastellorizo, l’isola del film “Mediterraneo”, primo posto in Europa covid-free

Atene ha lanciato una campagna vaccinale a tappeto nei piccoli centri. In molte isole e isolette il coronavirus non è mai arrivato. Un modo per salvare la stagione estiva e il turismo. Ed è proprio l’isola di Kastellorizo (cornice suggestiva del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores) il primo luogo in Europa ad essere totalmente Covid-free. Domenica scorsa, infatti, tutti gli abitanti dell’isola, a pochi chilometri dalle coste turche, hanno ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. E così questo paradiso poco noto al turismo di massa, conosciuto anche come Castelrosso, è diventato il luogo più sicuro. «La vaccinazione è fondamentale, specialmente per le piccole isole, che non hanno grandi ospedali - aveva racconta a Reuters Nikolaos Tachtzis, il dirigente infermieristico che gestisce la campagna vaccinale a Kastellorizo -. Così saremo protetti quando arriveranno i turisti».

Intanto il premier greco Kyriakos Mitsotakis, intervenendo alla conferenza dei leader sul coordinamento Covid, ha messo in guardia sull’intervento del settore privato, ed in particolare delle grandi aziende della tecnologia nello sviluppo di “pass Covid” per tornare a viaggiare. «Se non lo facciamo come Ue, e se non lo facciamo al più presto, altri, come le Big tech lo faranno per noi», ha avvertito Mitsotakis. Il premier greco ha chiarito che il certificato vaccinale «non sarà l’equivalente di un passaporto della salute, ma aprirà un canale veloce senza le restrizioni», legate a test e quarantena. Inoltre si è detto a favore della registrazione del minor numero possibile di dati personali dei cittadini.

La strategia dunque resta quella di rendere le isole paradisi Covid-free in vista dell’estate. È bastato l’annuncio del premier britannico Boris Johnson su una ripresa dei viaggi all’estero a partire dal prossimo 17 maggio per far registrare il 630% di prenotazioni in più verso Grecia e Spagna.

