IL PATTO Napoli, il rito della squadra unita: ogni mese una cena insieme Il vantaggio di giocare in una città come Napoli è quello di poterla vivere per davvero. Da un capo all’altro. Senza il rischio di annoiarsi mai. Luoghi comuni a parte, non... di ​Bruno Majorano

LA MOBILITÀ Corsa ai lidi, ingorgo da incubo: in trappola per sette ore Un vero e proprio psicodramma ciò che stanno vivendo centinaia di automobilisti intrappolati da ore a Varcaturo, laddove lidi e locali da ballo hanno organizzato, in occasione della... di Alessandro Napolitano

L'allerta terrorismo «Dovevo lanciare l'auto sulla folla», arrestato immigrato a Napoli Un migrante del Gambia è stato arrestato a Napoli nel corso di un'operazione congiunta di Digos e Ros per il reato di terrorismo internazionale di matrice islamica. L'uomo si... di Leandro Del Gaudio

IL RETROSCENA Assalto ultrà dopo Juve-Napoli: i tifosi azzurri salvano lady Mertens Una vittoria pesante in casa della Juventus e alcuni ultrà bianconeri non hanno reagito per niente bene al gol di Koulibaly: alcuni di loro avrebbero scavalcato le barriere della tribuna... di Delia Paciello