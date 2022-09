Kate Middleton "Principessa del Galles" come Diana: l'eredità (pesante) del titolo: «Costruirò il mio percorso»

Kate Middleton è la nuova Principessa del Galles. Un'eredità non facilissima da portare avanti visto che è il primo membro della famiglia reale a detenere il titolo dai tempi dell'amatissima Lady Diana. Per questo la moglie del principe William, precedentemente nota come Duchessa di Cambridge, ha affermato di "apprezzare la storia" associata al ruolo della Principessa del Galles, ma di voler creare il proprio "percorso".

Una fonte reale ha dichiarato: "La coppia si sta concentrando sull'approfondimento della fiducia e del rispetto del popolo del Galles nel tempo. Il principe e la principessa del Galles si avvicineranno ai loro ruoli nel modo modesto e umile in cui hanno affrontato il loro lavoro in precedenza". Nel suo primo discorso televisivo alla nazione dalla morte della regina, il re Carlo III ha confermato che suo figlio, il principe William, avrebbe ereditato il titolo di principe di Galles e sua moglie Kate sarebbe diventata principessa. Il re ha detto: «Sono orgoglioso di affidare a William il titolo di principe del Galles, il paese il cui titolo ho avuto il privilegio di portare così tanto nella mia vita. Con Catherine al suo fianco, il nostro nuovo principe e principessa di Galles, lo so, continuerà a ispirare e guidare le nostre conversazioni nazionali, aiutando a portare gli emarginati al centro, dove può essere dato un aiuto vitale».

Carlo ha vietato ad Harry di portare Meghan a Balmoral mentre la regina stava morendo. La telefonata tra padre e figlio: «Non è la benvenuta»

Il titolo

Dal XIV secolo il titolo di Principessa del Galles è stato utilizzato dalle mogli dei Principi di Galles. Comunque è un titolo di cortesia. Tecnicamente, la moglie di Carlo, Camilla Parker-Bowles, è stata la Principessa del Galles fino ad ora, ma ha usato l'equivalente femminile del titolo di Duca di Cornovaglia di Carlo, la Duchessa di Cornovaglia. Si pensa che la duchessa di Cornovaglia non usi il titolo di Principessa del Galles per rispetto dell'ex moglie di Carlo, la principessa Diana, morta a Parigi nell'agosto 1997.

Tra i reali più giovani, i bambini neonati del principe Harry e Meghan Markle diventeranno il principe Archie e la principessa Lilibet.

Kate in lutto

Kate Middleton è stata vista per la prima volta dopo la morte della regina Elisabetta mentre guidava la macchina per andare a prendere i suoi tre figli a scuola: vestita a lutto, in nero, indossava occhiali da sole. La morte della loro bisnonna, la regina, sarà un duro colpo per il principe George, nove anni, la principessa Charlotte, sette e il principe Louis di quattro anni, mentre loro e i loro genitori iniziano una nuova vita ad Adelaide Cottage nel parco di Castello di Windsor - dove Sua Maestà trascorse la maggior parte dell'anno. La duchessa ha deciso di rimanere a Windsor per sostenere i bambini a scuola mentre William è volato nell'Aberdeenshire su un jet privato per stare vicino alla nonna che però era già morta. Il principe William, ora erede al trono, è tornato a casa da Balmoral per stare con la sua famiglia dopo essersi precipitato in Scozia per vedere sua nonna prima che morisse. Parteciperà all'Accession Council a Londra, dove suo padre Carlo III sarà ufficialmente proclamato re.