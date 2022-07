Kathy Hochul, minaccia di morte la governatrice di New York fuori da casa sua: la polizia lo uccide

Torna la paura a New York dove, un«ora fa, un uomo che minacciava di morte la governatrice dello Stato Kathy Hochul è stato ucciso dalla polizia. Lo riporta il New York Post. Paul Hardy, 60 anni, ha cominciato ad urlare fuori dalla sua abitazione sulla 116esima che avrebbe «cambiato il governo» assassinando la governatrice e altri funzionari, e poi «avrebbe fatto saltare il mondo». Quando la polizia è arrivata sul posto gli ha sparato e lo ha ucciso. Secondo la ricostruzione degli agenti Hardy, che aveva diversi precedenti penali, ha aperto il fuoco per primo.

