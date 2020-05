Kawasaki, morto il primo bambino affetto dalla sindrome potenzialmente legata al coronavirus: aveva cinque anni

È morto il primo bambino affetto dalla sindrome di Kawasaki, la malattia rara potenzialmente correlata al coronavirus. Il piccolo, di cinque anni, è deceduto nelle scorse ore a New York, dove era ricoverato per sintomi riconducibili a uno shock tossico come l'infiammazione dei vasi sanguigni, comprese le arterie coronarie. A rivelarlo è stato lo stesso governatore dello stato americano Andrew Cuomo.

«A New York sono stati segnalati 73 casi di bambini che si sono gravemente ammalati con sintomi simili alla sindrome di Kawasaki e alla sindrome da shock tossico. Giovedì, un bambino di 5 anni è deceduto per queste complicazioni, che si ritiene siano state causate da COVID-19», ha scritto Cuomo su twitter spiegando che sul caso stano indagando le autorità sanitarie locali. Il governatore ha invitato i genitori a prestare attenzione a sintomi come febbre alta, dolori addominali, vomito, colorito della pelle modificato, difficoltà a urinare, irritabilità e confusione.



— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 8, 2020