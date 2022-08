Prova il bungee jumping per la prima volta e muore: «Lo schianto sotto gli occhi del marito»

Prova per la prima volta il bungee jumping e muore saltando nel vuoto. La corda si è spezzata e la donna ha perso la vita schiantandosi al suolo. La tragedia si è svolta in Kazakistan, sotto lo sguardo pietrificato del marito che stava filmando entusiasta per immortalare il momento.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che la 33enne fosse impaurita prima di saltare, ma l'istruttore dell'impianto l’aveva incoraggiata ed esortata a lanciarsi. La corda però, che non era stata fissata adeguatamente, non ha retto il peso e ha ceduto. Per questo motivo, Alexander Muznikas, è stato condannato a quattro anni di carcere con l’accusa di non aver rispettato le norme di sicurezza e per aver causato la morte di Yevgenia Leontyeva per negligenza.

La donna prima di toccare il terreno ha fatto un volo di oltre trenta metri. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, ma le lesioni alla testa erano troppo gravi e non c'è stato nulla da fare. È morta poco dopo.

Il marito, Alexander Tkachenko, ha poi dichiarato in tribunale di aver prima incoraggiato la moglie a saltare e poi di aver assistito alla terribile scena. Ha detto: «Mia moglie si è schiantata davanti ai miei occhi». La donna oltre al compagno, ha lasciato anche tre figli, tutti minorenni.