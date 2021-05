Kazan, spari nella scuola in Russia. I testimoni: «Molti ragazzi saltati dall'edificio per tentare di salvarsi»

Diversi alunni sono saltati fuori dalle finestre del terzo piano della scuola numero 175 nella città di Kazan in Russia dopo che gli aggressori hanno aperto il fuoco all'interno dell'edificio. Lo ha detto alla TASS uno dei testimoni oculari.

JUST IN - Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021