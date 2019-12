Khashoggi, cinque condanne a morte in Arabia Saudita per l'omicidio del giornalista

Cinque persone sono state condannate a morte in Arabia Saudita per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso il 2 ottobre dello scorso anno all'interno del consolato di Riad a Istanbul, in Turchia. Lo riferisce la procura saudita, spiegando che altre tre persone sono state condannate a 24 anni di carcere per aver cercato di «insabbiare il crimine».

Saud al Qahtani, stretto consigliere ed ex responsabile per la comunicazione sui social media del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non è stato incriminato per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Lo ha annunciato la procura di Riad.



La procura di Riad ha disposto il rilascio del consigliere del principe ereditario saudita Mohammed bin Salmam, Saud al-Qahtani, che resta però indagato per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Secondo l'indagine indipendente condotta sull'omicidio Khashoggi da Agnes Callamard, relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni stragiudiziali, c'erano «prove credibili» di un ruolo attivo di Mbs e al-Qahtani nell'assassinio.

«I nostri investigatori hanno dimostrato che, in principio, non c'era l'intenzione di uccidere» il giornalista saudita Jamal Khashoggi e che quindi «non c'era premeditazionè. Lo ha detto un portavoce della procura saudita, Shalan al-Shalan, nel corso di una conferenza stampa trasmessa dall'emittente al-Arabiya. L'omicidio è avvenuto dopo che «il responsabile del team incaricato di negoziare» con Khashoggi ha «ispezionato i locali del consolato e ha compreso che non c'era la possibilità di trasferire la vittima in un luogo sicuro per continuare con l'interrogatorio, con i negoziati», ha aggiunto al-Shalan. Solo a questo punto, «il capo della squadra dei negoziatori e gli autori (del delitto, ndr) hanno deciso di uccidere la vittima all'interno del consolato», ha sostenuto.

L'Arabia Saudita ha avviato una propria inchiesta sull'omicidio Khashoggi, mentre il processo agli imputati si è svolto a partire dall'inizio dell'anno a porte chiuse non soddisfando, secondo Human Rights Watch, gli standard internazionali. In aula, al momento della lettura della sentenza, erano presenti i figli di Khashoggi e i suoi avvocati, oltre ai rappresentanti dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della Turchia. In base a quanto prevede la legge saudita, le identità delle persone condannate a morte non sono state svelate e non lo saranno fino a quando la sentenza non diventerà definitiva. La legge saudita prevede che le condanne a morte debbano essere confermate in appello e dalla Corte suprema. Smentito ancora una volta il possibile ruolo di Mbs nell'omicidio.

