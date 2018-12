Khashoggi, Turchia emette ordini d'arresto per due sauditi

Due mandati di cattura per l'omicidio di Jamal Khashoggi. La procura di Istanbul ha emesso mandati di cattura nei confronti di Saud al Qahtani, stretto consigliere ed ex responsabile della comunicazione sui social del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, e del generale Ahmed al Asiri, ex numero 2 dell'intelligence, entrambi rimossi da Riad dopo il delitto. Lo riferiscono media locali. I due si troverebbero però in Arabia Saudita e il Regno ha già respinto le richieste turche di estradizione dei sospetti.