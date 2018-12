Showgirl si lancia dal terzo piano: è gravissima, nei giorni scorsi si era tagliata le vene

Lunedì 3 Dicembre 2018, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 19:43

Kiara Romero aveva già tentato una volta di togliersi la vita e l'altro ieri ci ha di nuovo riprovato riportando lesioni gravissime. Secondo una prima ricostruzione la presentatrice della tv della Repubblica Dominicana, la donna si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione. Il gesto è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un edificio vicino. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato diverse fratture e lesioni della colonna vertebrale. E' stata trasferita nell’ospedale principale di Santo Domingo dove ha subito un primo intervento. Ora è in prognosi riservata, ma non sarebbe però in pericolo di vita.Alcuni parenti hanno raccontato che «Kiara aveva già tentato gesti estremi» prima di lanciarsi dal balcone del suo appartamento a LaPeña, San Francisco de Macorís (una città nella provincia di Duarte). Secondo le prime informazioni della polizia, anche suo marito Carlos Paulino, giocatore di baseball e capitano della squadra di Gigantes del Cibao, avrebbe spiegato che la Romeo già mercoledì scorso avrebbe provato a suicidarsi tagliandosi le vene.Nelle altre immagini riprese dalla telecamera del palazzo accanto, e analizzate dagli agenti, si vedrebbe Paulino e alcuni residenti che soccorrono la presentatrice. Il giocatore ha sottolineato che non ci sarebbe alcun problema nel rapporto con la moglie. È già stato ascoltato dagli investigatori per rispettare i protocolli delle indagini.Kiara Romero, stella della tv, si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando al reality show “Estrellas de la Tele”, ma anche al programma televisivo “Más Roberto”, che viene trasmesso ogni domenica da Telesistema.Secondo il quotidiano “Listin Diario”, a settembre la donna avrebbe raccontato di una violenza subita quando era una ragazzina. «Ho commesso l’errore di tacere e di non dire mai nulla alla mia famiglia. Provavo vergogna e avevo tanta paura - avrebbe raccontato la donna - perché in quel momento ero minacciata, temevo per i miei cari: mia madre, i miei fratelli. Era un uomo molto violento». Ora in tanti sono sono in ansia per lei.