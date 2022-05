Kira, 9 anni, taglia per la prima volta i capelli: «I soldi vanno ai soldati ucraini»

Kira ha nove anni e non aveva mai tagliato i capelli in vita sua. Lo ha fatto l'altro giorno. Ha sacrificato la splendida chioma per devolvere i soldi ricevuti - circa 3.500 grinia - all'esercito ucraino impiegato a Lugansk.

«Lì ci sono amici di famiglia», spiega Kirs Gubina. «Ho deciso di andare da un parrucchiere, tagliarmi i capelli, venderli e dare soldi alle forze armate del Paese, dopo aver visto su Internet che altre ragazze lo facevano», ha poi raccontato Kira alla tv. «Hai dei capelli meravigliosi, non li taglieremo mai, mi diceva sempre mio padre, che però stavolta ha acconsentito senza esitazione», ha detto ancora la bambina.