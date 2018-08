Morì a soli 13 giorni per il virus dell'herpes: il piccolo Kit contagiato da un bacio

Lunedì 13 Agosto 2018, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il loro bimbo morì a soli 13 giorni di vita dopo aver contratto un herpes labiale. Era il settembre del 2017 e ora, dopo quasi un anno, spunta l'ipotesi che la malattia sia stata causata dal bacio di qualche parente. I genitori del piccolo Kit, Sarah e James de Malplaquet, hanno ora creato una fondazione, Kit Tarka, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi di un bacio.All'epoca i medici non fecero esami specifici per l'herpes: al piccolo, che era insensibile al dolore e aveva l'ittero, furono dati antibiotici generici. I genitori non manifestavano sintomi dell'herpes, quindi il contagio potrebbe essere avvenuto per il bacio di qualcun altro, magari in visita. «Quando ti muore un figlio, il dolore che provi è quasi fisico - spiega la mamma - e dopo un anno è ancora così». Ora, Sarah e James lanciano una raccolta fondi per promuovere la diffusione di informazioni sui rischi che possono provocare la morte di un neonato, per assicurarsi che nessuno debba più provare il loro stesso dolore.