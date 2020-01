Kobe Bryant , come sta la moglie Vanessa a tre giorni dal dramma. Parla l'amico. Per Vanessa Bryant questo è il momento più duro. In quel maledetto incidente in elicottero, la 37enne, moglie della leggenda della pallacanestro, ha perso il marito e la figlia Gianna di 13 anni. People ha raggiunto gli amici di famiglia, che hanno raccontato alla testata come sta vivendo Vanessa queste ore drammatiche.

Leggi anche > Kobe Bryant, la verità sconvolgente: l'elicottero non era dotato del sistema di rilevamento del terreno



Ecco le parole dell'amico: «». E continua: «Vanessa​ può contare su un buon sistema di assistenza, essendo attorniata da persone che la amano e amavano Kobe. Ma non puoi mai essere preparata ad una cosa del genere. Vanessa è devastata, ma sta lavorando molto duramente per mantenere il controllo per le altre ragazze. Ora deve essere forte.».

Un'altra fonte, vicina alla famiglia, conferma: «È un momento estremamente difficile e devastante per Vanessa e tutta la famiglia». In queste ore è stata, è stato identificato ufficialmente il corpo di Kobe Bryant, tramite le impronte digitali. Tutti i corpi sono stati recuperati, ma la piccola Gianna non è stata ancora identificata.

Ultimo aggiornamento: 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA