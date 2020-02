Kobe Bryant, il post della moglie Vanessa per San Valentino: «Era la tua festa preferita...»

Ultimo aggiornamento: 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quel maledetto 26 gennaio,, la moglie di, sta vivendo un dolore insopportabile dopo la morte del marito e della figlia. Ieri, nel giorno di, Vanessa ha dedicato al marito un post che ha commosso tantissimi utenti su Instagram.«Al mio Valentino per sempre: ti amo tanto. Mi manchi così tanto, specialmente durante la tua festa preferita» - si legge nella didascalia del post diper- «Baci a te e a Gigi in paradiso. Buon San Valentino, miei tesori. Con tutto il mio amore, la vostra boo-boo».Il post contiene un video, in cui c'è un'immagine fissa dicon la mogliee parte del testo di una canzone che scorre. Si tratta del brano Tell Him di Lauryn Hill, il cui testo è una dedica di Vanessa per il suo Kobe e può essere così tradotto: «Anche se dovessi soffrire, non proverò invidia, e sopporterò quello che arriverà, perché lui è tutto ciò che ho avuto e digli, digli che ho bisogno di lui, digli che lo amo».Il video di Vanessa per, in appena venti ore, ha superato i nove milioni di visualizzazioni.