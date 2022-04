Kramatorsk, la scritta «per i bambini» sul missile della strage: è giallo sul significato (e la provenienza)

Almeno trenta morti e più di cento feriti gravi. È il bilancio dell'attacco alla stazione di Kramatorsk, nel Donbass. Due missili hanno colpito la gente che stava provando a scappare in treno. E su uno di loro è stata fotografata la scritta «за детей», che tradotto vuol dire «per i bambini». A denunciare il fatto è stata la tv "Ukraine 24" su Telegram, che ha pubblicato un video in cui vede il missile, parzialmente distrutto, con la scritta bianca in cirillico. È impossibile al momento stabilire chi abbia scritto la frase sul razzo.

APPROFONDIMENTI MONDO Ucraina, i rifugiati tornano a Kiev: code per prendere il treno dalla... IL CASO Missili e droni per l'Ucraina, ecco la fase due della guerra: Usa... L'INTERVISTA Ucraina, l'esperto di Relazioni internazionali, Francesco... IL CONFLITTO Ucraina, diretta. Missile sulla stazione di Kramatorsk: 39 morti...

Kramatorsk, l'inferno della città dove i russi cercano la rivincita: «Qui sarà guerra totale»

Ucraina, diretta. Missile sulla stazione di Kramatorsk: almeno 30 morti. Zelensky: russi disumani, 2 bimbi tra le vittime. Sul missile c'era scritto: per i bambini

Mosca rinnega la paternità dell'attacco sui civili e punta il dito contro l'Ucraina, che a sua volta invoca l'ennesimo crimine di guerra. E sui social, dove la foto è già diventata virale, ci si domanda se abbia davvero il significato «destinato ai bambini», oppure no. Secondo qualcuno, sarebbe il risultato di una propaganda russa pensata male. Il senso, in realtà, dovrebbe essere «per vendicare i nostri bambini». Ma al momento la questione rimane un giallo. «Non possono essere così psicopatici, avrà certamente una spiegazione logica», fa notare un osservatore. Quello che è certo è il bilancio dei morti, che si sommano alle migliaia di innocenti che hanno giù perso la vita dall'inizio dell'invasione, il 24 febbraio scorso.

Just noticed that it says “за детей” — “for children” — on the missile’s booster in Kramatorsk. https://t.co/IkDR4La28f pic.twitter.com/bVMHZbQvvP

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 8, 2022