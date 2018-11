L’America di Trump torna alle urne: guida alle elezioni di midterm

Martedì 6 Novembre 2018, 17:30

NEW YORK - È il momento della verità. L’America al voto per rinnovare l’intera Camera, un terzo del Senato, 36 governatori ed un elevato numero di sindaci sparpagliati su tutto il territorio nazionale.Una sorta di “referendum” su Trump, con il presidente in carica che tradizionalmente perde l’appuntamento di metà mandato.Un discorso in realtà assai più complesso e frammentato per venire a capo del quale ci vorranno diverse ore, forse addirittura giorni.La sensazione diffusa è che i repubblicani possano tenere a denti stretti il Senato, dove oggi vantano una maggioranza di soli due voti. Con i democratici che, secondo i sondaggi, dovrebbero invece riprendersi la Camera.Questo lo scenario più probabile.In agguato, però, potrebbero esserci grosse sorprese. Del resto, la lezione del 2016 impone prudenza, incute persino qualche timore.Giornata lunghissima, insomma, con una partecipazione che si prevede comunque scarsa, come è tipico del crocevia di midterm. Nel 2014 soltanto il 36% degli aventi diritto si era poi di fatto recato alle urne. Percentuali che dovrebbero essere più alte proprio per il clima di collisione, tra due “Americhe” diametralmente opposte, che ha infiammato gli ultimi metri di una corsa elettorale agitata dalle parole, dagli slogan e dalle grida del presidente meno politically correct di sempre. Un Commander in Chief che ha deciso di puntare tutto sulla retorica dell’immigrazione clandestina, ma che potrebbe vincere la partita sul fronte più banale dell’economia, unica vera “ideologia” a queste latitudini.I seggi iniziano a chiudere a partire dalle 6 del pomeriggio sul fuso di New York (mezzanotte in Italia, ndr). In Indiana e in Kentucky, ad esempio. Ma le prime proiezioni concrete sul controllo dei due rami del Congresso verranno fuori soltanto in tarda serata.Notte di caffè americano, in cui potrebbe cambiare la storia degli Stati Uniti.O, colpo di scena, notte in cui potrebbe non cambiare nulla rispetto al colpo di scena di due anni fa.