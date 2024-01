Il Tg1 ha dedicato un servizio alla grande festa a Capo Verde, Paese di appena 600mila abitanti, per la qualificazione a sorpresa della propria squadra di calcio ai quarti di finale della Coppa d'Africa, dopo aver sconfitto anche il più blasonato e ricco Egitto. I numeri degli ascolti di Sportitalia per le partite in diretta e inchiarodiqueltorneosonodarecord.

Guardare quelle gare è un'immersione nella gioia di tifoserie colorate e ricche di tradizioni, nell'allegria di calciatori che sorridono, cantano e ballano all'arrivo allo stadio e negli spogliatoi. Il calcio africano e il suo torneo continentale che troppi commenti, di sapore colonialista fermi a una visione eurocentrica del football, liquidano con sufficienza lamentando che le squadre della serie A devono rinunciare a troppi giocatori importanti inuna fase cruciale del campionato.

Invece, è venuto il momento di cambiare approccio nei confronti della Coppa d'Africa, che sta dimostrando, a guardarle, come le partite siano palpitanti, appassionate, vive. Offrono spesso uno spettacolo migliore di quello visto domenica scorsa all'Olimpico tra Lazio e Napoli. Se fa comodo a tutte le squadre europee attingere al continente africano per trovarvi giocatori promettenti all’inizio pagati poco, che poi spesso dimostrano tutto il loro valore a volte fondamentale come nel Napoli dello scudetto, bisogna smetterla con l’atteggiamento di sufficienza quasi razzistico verso quel torneo continentale. Per quei calciatori significa ritorno alle radici, identità, casa. Rispetto per quelle gare, che ogni sera sono una vera sorpresa di spettacolo e possono offrire idee importanti a molte aree scouting di squadre italiane in cerca di talenti. Rispetto, in un momento in cui anche la premier Giorgia Meloni ha messo al centro della sua agenda un nuovo rapporto con l'Africa, alla ricerca di cooperazioni alla pari.

L'Africa e le sue materie prime, le sue industrie in espansione su cui Cina e Russia sono da tempo attente, l'Africa da città e metropoli molto lontane dalle immagini e dai luoghi comuni cui siamo abituatinelle nostre egoistiche visioni centrate sul vecchio continente, falsate dal dramma dell'immigrazione clandestina sullenostre coste. Se Ryszard Kapuscinski, il giornalista polacco tra i maggiori conoscitori dell'Africa che ha raccontato nei suoi illuminanti libri, spiegava che la storia africana conosciuta in Europa inizia con il colonialismo, c'è un'altra storia, molto spesso orale, fatta di cultura e tradizioni da rispettare. Questo insegnanomolto anche i pre e i dopo partite della Coppa d'Africa in diretta. Elogiare la Coppa d'Africa come faro in grado di far superare pressapochismo, prevenzioni, razzismi anche calcistici. No, laCoppa d'Africa non falsa la serie A.

Chi mette sotto contratto calciatori africani deve sapere che si assume anche il rischio d’impresa di farne a meno quando vanno a giocare con le loro Nazionali pure nel torneo continentale che, per differenze climatiche, non può essere disputato in stagioni diverse. Rispetto, ma anche presa d’atto che la dimensione globale del calcio obbliga a non restare chiusi nel provincialismo. Il business calcistico si sta allargando sempre più a campionati impensabili fini a qualche tempo fa, come quello in Arabia o quelli dei 54 Stati africani. Sono tanti, ognuno con la propria cultura, la propria storia, i propri problemi, le proprie economie. E ognuno con qualche campione nel calcio che gioca altrove. Due giorni fa, il ben noto Kalidou Koulibaly ha giocato, e perso ai rigori contro la Costa d’Avorio, la gara degli ottavi di finale con il suo Senegal.

È stato convocato, eppure è in Arabia, ma non ha dimenticato come si gioca al calcio. Allargare lo sguardo anche a realtà in crescita è indispensabile. Il futuro del calcio è lo spettacolo televisivo tra sponsor e diritti video. La globalizzazione dei campioni e dei tornei appare passaggio inevitabile. Le chiusure non servono. Bisogna attrezzarsi aprendosi a culture, anche calcistiche, nuove. Anche per questo, elogio la Coppa d'Africa che offre sorprese anche alla scoperta di quegli stadi. E continuo a godermela ogni sera in Tv.