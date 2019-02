L'Europa contro Huawei: si pensa a un bando per le reti 5G

Sabato 2 Febbraio 2019, 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Europa aumentano i timori su Huawei. L'Unione Europea starebbe valutando la possibilità di escludere il colosso delle telecomunicazioni cinese dai progetti infrastrutturali relativi alla costruzione delle reti 5G nel continente. Lo ha rivelato un rapporto esclusivo di Reuters secondo cui la Commissione Europea starebbe considerando la possibilità di imporre un bando “di fatto” su Huawei per motivi di sicurezza. Come gli Stati Uniti, così altri Paesi occidentali, tra cui diversi membri dell'Unione Europea, dunque sarebbero sempre più spinti da Washington a considerare Huawei un rischio per la propria sicurezza nazionale. A motivare queste paure i presunti legami tra il gigante cinese e lo spionaggio di Pechino, accuse che l'azienda continua a definire infondate.GSMA, l'organismo internazionale che rappresenta gli interessi degli operatori dell'industria di telefonia cellulare, ha proposto un meeting in cui l'argomento all'ordine del giorno sarà la discussione di un piano pensato per escludere Huawei dai progetti delle reti 5G europee. Il meeting è fissato per fine febbraio a Barcellona. Il bando sarebbe però di ostacolo alla competitività europea nel campo delle comunicazioni e avrebbe ricadute pesanti anche sulla tecnologia utilizzata in campo medico.I primi a cedere alle pressioni degli Usa e a bloccare le forniture Huawei sono Australia e Nuova Zelanda, Stati alleati di Washington. Lo stesso ha fatto la Repubblica Ceca questa settimana, ma la prova che la guerra per la supremazia tecnologica tra le due super potenze ha investito anche il vecchio continente si nota nell'atteggiamento diffuso tra i governi europei. In Germania si discute da tempo dell'ipotesi di bloccare Huawei per rischi legati alla sicurezza dei membri Nato. Deutsche Telekom, la più grande compagnia di telecomunicazioni in Europa, ha proposto di effettuare una serie di misure per verificare la sicurezza del materiale fornito dall'azienda di Shenzhen. In questo modo, le forniture di Huawei verrebbero certificate da test effettuati in laboratori indipendenti, ma il governo Merkel valuta la possibilità di bandire i fornitori cinesi dalle reti 5G per ragioni relative alla governance. Anche se non sono state trovate prove di “backdoors obbligatori” da parte dei tedeschi, in Germania così come nel resto dell'Europa a creare allarme è la legge cinese in base alla quale le aziende sarebbero obbligate a collaborare con le agenzie di intelligence. Il Regno Unito invece deciderà a marzo se imporre lo stop a Huawei, ma intanto Vodafone ha sospeso l'acquisto di componenti del colosso cinese nel Regno Unito fino a quando non saranno più chiariti i rischi e definte le accuse di spionaggio. La Francia si prepara mettendo a punto un nuovo emendamento a una legge che porterebbe gli operatori telefonici a chiedere l'approvazione per l'uso di infrastrutture considerate sensibili. L'emendamento non prenderebbe di mira un fornitore in particolare ma il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian il 23 gennaio aveva detto che Parigi è cosciente dei rischi legati all'accesso di Huawei alle reti di telefonia mobile e che il governo “avrebbe preso tutte le precauzioni necessarie”.Huawei è il primo fornitore di tecnologia per le telecomunicazioni al mondo ed è al secondo posto per la vendita di smartphone. Un portavoce di Huawei ha ribadito la presenza di Huawei in Europa e il ruolo dell'azienda per la trasformazione digitale europea. Zhang Ming, ambasciatore cinese nell'Unione Europea ha anche avvertito delle “serie conseguenze” dell'esclusione di Huawei dalle reti 5G per l'economia globale e la cooperazione in ambito scientifico.