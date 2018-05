L’Europa umiliata da Trump. Cosa succede ora con l’Iran?

Giovedì 10 Maggio 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Non solo nucleare e sicurezza, ma anche economia e tanti tanti soldi. La scelta di Donald Trump di sfilarsi dall’accordo con l’Iran è destinata ad avere delle conseguenze devastanti che vanno ben al di là della politica. E non soltanto per i diretti interessati e per gli agitati vicini israeliani, ma anche e soprattutto per un’Europa letteralmente umiliata, presa in qualche modo “a schiaffi” dal tycoon sotto gli occhi del mondo intero.Non sono serviti a nulla, infatti, i viaggi di Emmanuel Macron e di Angela Merkel che, fino all’ultimo, hanno provato a dissuadere il presidente americano da un linea dura annunciata a più riprese, volta a rovesciare il tavolo della diplomazia.Trump non è uno troppo abituato ad ascoltare. Aveva già deciso di fare di testa sua e, come sempre del resto, è andato fino in fondo anche questa volta.«Quando faccio delle promesse, le mantengo», aveva tuonato in conferenza stampa e ribattuto attraverso i suoi profili social.Se c’è una cosa di cui gli va dato atto, è la sua coerenza.Coerenza, però, che può costare molto cara, soprattutto all’Unione Europea.Parte integrante della nuova linea adottata nei confronti Teheran, infatti, sono le sanzioni. Primarie, che impediscono alle compagnie americane di fare affari con l’Iran. E secondarie, che estendono lo stesso veto agli alleati del Vecchio Continente. E che colpiscono in pieno, dunque, aziende come Airbus e Volkswagen.Non una mera indicazione, inoltre. Perché chiunque dovesse violare i nuovi meccanismi disposti da Washington potrebbe essere tagliato fuori dal sistema economico-finanziario degli Stati Uniti e, addirittura, divenire a sua volta bersaglio di misure punitive. In buona sostanza, una vera e propria minaccia.L’unica opzione possibile sembra essere quella di interrompere bruscamente i rapporti commerciali con il nuovo nemico giurato della Casa Bianca. Ma è chiaro che per le multinazionali che hanno investito alla corte di Rouhani, e più in generale per un’Europa che nel solo 2017 ha prodotto esportazioni per un valore vertiginoso di 11 miliardi di euro, l’eventuale stop sarebbe un disastro.Ma di tutto questo a Trump non importa. Anzi, resta alla sua finestra ad osservare un mondo costretto ad adeguarsi alle sue sterzate, mentre prosegue testarda la folle corsa del sogno di “rendere l’America di nuovo grande”.