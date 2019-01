L'ex stella Nlf con la tuta del Napoli: «Così hanno arrestato il mio vicino Roger Stone»

«L'Fbi ha arrestato il mio vicino Roger prima della mia corsetta mattutina. Ho visto roba del genere solo nei film». L'arresto di Roger Stone, consigliere informale di Donald Trump, è stato eseguito all'alba a Fort Lauderdale. Ad assistere all'operazione c'era anche Chad Johnson, ex stella della National Football League, oggi giocatore di 'soccer' e culturista. Johnson, personaggio pirotecnico in campo e fuori, nella tarda mattinata americana ha informato i suoi 3,3 milioni di follower.«Un modo assurdo per iniziare il mio venerdì», ha aggiunto Johnson, che sul proprio profilo Twitter si presenta con la tuta ufficiale del Napoli. Quando calcava i campi della NFL con la maglia dei Cincinnati Bengals, Johnson si distinse anche per la decisione di cambiare il proprio cognome: per qualche tempo diventò Chad Ochocinco, in riferimento al suo numero di maglia, l'85.

FBI arrested my neighbor Roger before my morning jog, I’ve only seen shit like that in movies, crazy to start to my Friday