Dopo aver confermato i primi casi di coronavirus, le autorità indonesiane hanno in programma di costruire un ospedale per pazienti affetti dal virus covid-19 sull'isola di Galang, nell'arcipelago di Riau, situato a 50 chilometri dall'aeroporto internazionale Hang Nadim di Batam, secondo quanto riferito da Jakarta Post.

L'isola ospita un ex campo profughi del Vietnam che ora potrebbe diventare una struttura sanitaria per i contagiati che servirebbe da centro di quarantena. Il posto ha la fornitura di acqua potabile e elettricità.

Il nuovo ospedale sull'isola di Galang avrebbe una capacità di 1.000 pazienti e avrebbe anche 50 moduli di isolamento che costituirebbero il 2% della capacità totale. La sua costruzione potrebbe essere completata entro un mese, sebbene le autorità non abbiano ancora specificato la data di inizio dei lavori.

Il sito è stato visitato dal comandante delle forze armate nazionali indonesiane, Hadi Tjahjanto, che ha dato la sua approvazione per ospitare gli infetti, sebbene le autorità sanitarie delle isole Riau affermino che la decisione non è ancora definitiva e che è stata fatta solo una valutazione del luogo.

