L'Intelligenza Artificiale rende più nitida l'immagine del buco nero M87

Il buco nero M87 ha cambiato la sua immagine iconica grazie all’Intelligenza Artificiale. La foto del un buco nero supermassiccio che si trova nel cuore della galassia Messier 87, a 55 milioni di anni luce dalla Terra, aveva una forma di «ciambella arancione», come è stata soprannominata, e nel 2019 è diventato il primo buco nero ad essere fotografato direttamente dagli astronomi. Ora una nuova immagine espone una regione centrale che è più grande e più scura, circondata dal gas luminoso in accrescimento a forma di «ciambella magra», con l'aiuto del machine learning dell'Intelligenza Artificiale. Anche la larghezza dell'anello nell'immagine è risultata molto più piccola di quanto si credesse in precedenza.

Gli scienziati dicono che questa nuova prospettiva del buco nero supermassiccio «giocherà un ruolo critico nella nostra capacità di comprendere il suo comportamento» e potrebbe aiutare a spiegare come il fenomeno stellare guaina sia importante. L'hanno definita «un’occasione d'oro» per saperne di più sulla fisica dei buchi neri. L'algoritmo di apprendimento automatico potrebbe anche consentire agli scienziati di studiare meglio il Sagittario A*, il buco nero al centro della nostra galassia della Via Lattea.

I buchi neri sono così densi e la loro attrazione gravitazionale è così forte che nessuna forma di radiazione può sfuggire a loro, nemmeno alla luce. Agiscono come intense fonti di gravità che risucchiano polvere e gas intorno a loro. Si pensa che la loro intensa attrazione gravitazionale sia ciò che orbitano le stelle nelle galassie. Come si formano è ancora poco compreso. Gli astronomi credono che possano formarsi quando una grande nuvola di gas fino a 100 mila volte più grande del sole crolla in un buco nero. Molti di questi semi di buchi neri si fondono poi per formare buchi neri supermassicci molto più grandi, che si trovano al centro di ogni galassia massiccia conosciuta. In alternativa, un seme di buco nero supermassiccio potrebbe provenire da una stella gigante, circa 100 volte la massa del Sole, che alla fine si forma in un buco nero dopo che ha finito il carburante e collassa. Quando queste stelle giganti muoiono, diventano anche Supernova, un'enorme esplosione che espelle la materia dagli strati esterni della stella nello spazio profondo.

Nel 2017, l'EHT ha utilizzato una rete di sette telescopi preesistenti in tutto il mondo per raccogliere dati su M87, creando efficacemente un «telescopio delle dimensioni della Terra». Tuttavia, poiché semplicemente non è possibile coprire l'intera superficie terrestre con telescopi, sorgono lacune nei dati, proprio come i pezzi mancanti in un puzzle. Una immagine di buona risoluzione fu ricavata nel 2019. E qui che entra in gioco l’Intelligenza Artificiale. «Con la nostra nuova tecnica di apprendimento automatico, PRIMO, siamo stati in grado di raggiungere la massima risoluzione dell'attuale array», ha detto Lia Medeiros dell'Institute for Advanced Study di Princeton. «Poiché non possiamo studiare i buchi neri da vicino, il dettaglio di un'immagine gioca un ruolo critico nella nostra capacità di comprenderne il comportamento. La larghezza dell'anello nell'immagine è ora più piccola di circa un fattore due, il che sarà un potente vincolo per i nostri modelli teorici e test di gravità». Si stima che il buco nero M87 sia circa 6,5 miliardi di volte la massa del nostro Sole e emetta intensi getti di energia. Questi getti luminosi, che emergono dal nucleo di M87 e si estendono ad almeno 5.000 anni luce dal suo centro, sono una delle caratteristiche più misteriose ed energetiche della galassia.

I risultati completi sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal Letters.