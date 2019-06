L'inverno è arrivato in Australia: imbiancato anche il Queensland. «Neve fino a 5 cm»

Martedì 4 Giugno 2019, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 19:06

Lo Stato del, in Australia, è solitamente conosciuto come ‘lo Stato del sole’: ma quest’anno qualcosa è cambiato dato che le temperature sono crollate avvicinandosi allo zero, e l’area è stata travolta da una importante nevicata. Fino a 5 i cm di neve dall’area delle Blue Montains al Nuovo Galles del Sud, con la città di Stanthorpe mai così fredda come negli ultimi giorni.Un’avvenimento raro, come lo ha definito il Bureau of Meteorology australiano: era dal 2015 che in Australia non nevicava così tanto. In più in tutto il Paese si sono registrate piogge e venti di burrasca fino a 130 km/h. Disagi anche per i trasporti, con traghetti cancellati e ritardi causati dalle condizioni meteo proibitive,Il tutto a pochi mesi dall’estate più calda di sempre (in Australia l’inverno inizia a giugno), caratterizzata da alluvioni, incendi e siccità: secondo un sondaggio del Lowry Institute di poche settimane fa, gli australiani sono più preoccupati di 10 anni fa sulla questione dei cambiamenti climatici.