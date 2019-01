La 18enne saudita libera grazie a Twitter, relazioni Ottawa-Riad e le riforme mancate di MbS

Martedì 15 Gennaio 2019, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La visiera del cappellino azzurro con la scritta UNHCR non è riuscita a nascondere il sorriso di Rahaf Mohammed al-Qunun, 18enne saudita atterrata all'aeroporto internazionale di Toronto nella mattina di sabato 12 gennaio dopo essere stata accolta in Canada. Il governo di Ottawa ha concesso un visto per motivi umanitari alla ragazza scappata dalla propria famiglia in Arabia Saudita che per il Ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland, è una “nuova coraggiosa canadese”. La sua storia ha catturato l'attenzione dei media internazionali perché ha mostrato da un lato la potenza dei social network, in particolare Twitter che le avrebbe salvato la vita, e dall'altro ha evidenziato il livello di scontro in atto tra Canada e Arabia Saudita che aveva già portato a un congelamento dell'accordo sul commercio tra i due Paesi. Il caso di Rahaf, tuttavia, ancora di più dimostrerebbe che le riforme sociali del principe erede al trono Mohammad bin Salman, Msb, tra cui quella di concedere alle donne il permesso di guidare, non hanno cambiato di molto la condizione di vita delle mogli, delle sorelle e delle figlie cittadine saudite, ancora soggette a un tutore uomo che ha l'ultima parola sul loro destino. Le riforme di MbS rientrano nel vasto piano “Vision 2030” e dovevano servire allo scopo di rendere il regno più aperto e moderno e a facilitare l'emancipazione femminile. Ma il cambiamento venduto al mondo come un grande processo di trasformazione del Paese, che punta in particolare sulla differenziazione dell'economia da petrolio, è in realtà sempre più contestato dagli organismi internazionali che si occupano di diritti umani e civili.Durante la scorsa settimana Rahaf aveva mostrato grande tenacia imbarcandosi su un volo della Kuwait Airways, diretto in Australia con scalo in Thailandia, per fuggire dalle minacce di morte che diceva di aver ricevuto da suo padre. Rahaf ha raccontato di essere stata minacciata per essersi sottratta a un matrimonio combinato e per aver disonorato la famiglia. Arrivava all'aeroporto di Bangkok, è stata fermata dai dipendenti della compagnia aerea allertati dalle autorità saudite che volevano farla salire su un aereo per la capitale Riad e che le hanno ritirato il passaporto. La ragazza si è però barricata all'interno di un hotel situato nell'area transiti dello scalo thailandese è lì ha iniziato a chiedere sostegno via Twitter. Rahaf si è anche rifiutata di incontrare il padre e il fratello che nel frattempo erano arrivati a Bangkok per convincerla a tornare a casa e che hanno negato qualsiasi tipo di abuso su di lei. Su Twittter la giovane saudita ha scritto di essere scappata dal Kuwait e che sarebbe stata in pericolo se fosse tornata a casa. Alla prima richiesta di aiuto aveva appena 24 follower, ma il tweet scritto in arabo “ho paura, la mia famiglia vuole uccidermi” non è passato inosservato. Ora di follower Rahaf ne ha 175 mila. Come spiega BBC, dopo pochi minuti il suo messaggio è stato tradotto in inglese dall'attivista americana di origini egiziane Mona Eltahawy che l'ha condiviso con centinaia di migliaia di utenti. Così, Rahaf è riuscita a guadagnarsi l'attenzione di Human Rights Watch e dei media internazionali fino a ottenere la protezione dell'UNHCR che le ha concesso lo status di rifugiato. Sabato, finalmente, è sbarcata al Pearson International Airport di Toronto pronta per andare incontro alla sua nuova vita.Il caso della coraggiosa teenager ha richiamato all'attenzione internazionale la condizione di vita delle donne saudite. In un report dell'ONU redatto da una commissione di esperti a febbraio 2018 veniva evidenziato che il regno saudita non aveva ancora adottato una legge che proibisce le discriminazioni sulle donne. Il rapporto denunciava la mancanza di una definizione specifica del termine discriminazione e lamentava ancora ostacoli all'inclusione delle donne nella società e nell'economia. Le relazioni tra Ottawa e Riad sono peggiorate da quando in agosto il Canada ha preso le parti di un attivista per i diritti umani incarcerato in Arabia Saudita. Il regno per reazione ha espulso l'ambasciatore canadese e ha congelato il nuovo accordo commerciale. I rapporti tra i due Paesi sono ulteriormente peggiorati dopo l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi la cui morte, secondo la CIA, sarebbe stata ordinata dal principe ereditario MbS.