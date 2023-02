La commovente storia di Timothy: «Ho ritrovato la mia madre biologica 59 anni dopo essere stata data in adozione»

Timothy Welch è uno delle migliaia di bambini di un istituto britannico degli anni '60 che è stato dato in adozione quando aveva solo sei settimane. Per questo è stato separato dalla madre biologica, June Mary Phelps, a solo sei settimane di vita, quando lei aveva 18 anni. Timothy, che ora ha 59 anni, è stato cresciuto dai suoi genitori adottivi: Bill ed Eunicé.

«I miei genitori adottivi mi dicevano sempre: 'Sei speciale, sei venuto da noi in un modo diverso.'» ha raccontato l'uomo, come riporta BBC News. «Non potevano avere figli biologici, quindi hanno iniziato il percorso di adozione e mi hanno adottato». Timothy, che è un insegnante a Londra, descrive la vita con i suoi genitori adottivi come «molto felice» - e non aveva mai pensato di provare a cercare la madre biologica fino alla loro morte: Bill nel 2018 ed Eunicé nel 2020.

«Come figlio adottivo, pensi sempre a fare ricerche sulla tua famiglia biologica, ma in realtà farlo è un'altra questione», ha detto. «Anche se mi chiedevo spesso chi fossi e a chi appartenessero certi tratti della mia personalità che erano diversi dalla mia famiglia adottiva. Poi, quando i miei genitori adottivi sono morti, mi sono sentito diverso dal mondo e da me stesso. Un terapista mi ha detto che dopo la morte dei genitori adottivi, spesso il filgio adottivo torna a essere curioso di sapere da dove viene. Penso che sia quello che è successo a me», ha continuato.

Così, Timothy ha iniziato la ricerca della sua madre biologica nel gennaio 2022 dopo aver esaminato alcune vecchie foto di famiglia.

«Ho trovato una foto della mia città natale — Yateley Haven, nell'Hampshire, Inghilterra», ha detto. «Ho notato che c'era un gruppo Facebook chiuso per le famiglie di madri e bambini nati lì».

«Ho chiesto di unirmi al gruppo e la moderatrice Penny Green ha risposto chiedendo della mia storia».

«In quanto appassionata storica, era molto interessata e si è offerta di aiutarmi a rintracciare i miei genitori biologici». Penny Green, un'ex assistente sociale del Bedfordshire, ha creato il gruppo Facebook per le persone che sono nate o hanno un legame con The Haven, un istituto gestito dalla Baptist Church - dove è nata lei stessa.

Ora che ha 62 anni, spiega che le madri single si sono registrate per partorire lì e i loro bambini sono stati dati in adozione, spesso contro la loro volontà.





La madre di Penny aveva 36 anni quando i suoi genitori l'hanno portata lì, poiché era single e incinta.Tuttavia, a differenza di molte madri più giovani, ha rifiutato di rinunciare a sua figlia. Secondo Penny, sua madre ha cambiato nome e ha detto alla gente che era sposata, ma che il marito era morto in un incidente d'auto.«June non aveva davvero scelta, soprattutto se voleva continuare a lavorare. Come avrebbe potuto sostenermi senza avere un lavoro?», ha riflettuto.Su consiglio di Penny, TimothyPenny ha quindi fatto delle ricerche su Internet per individuarla.Dopo che Penny ha stabilito il primo contatto per suo conto, Timothy ha incontrato l'attuale marito di sua madre, Michael Mortimer, e così si sono dati appuntamento a Londra.«Entrambi sono persone meravigliose, gentili, premurose», ha affermato. «Sono molto felice di averli incontrati in questa fase della vita e non vedo l'ora di incontrare le loro famiglie».Dopo 58 anni di distanza, il 19 settembre 2022, Timothy si è ricongiunto con la madre biologica. «Era la prima volta che la guardavo negli occhi», ha ricordato. «È stato emozionante, ma allo stesso tempo naturale».«Abbiamo parlato di molte cose, ma la parte che mi è piaciuta di più è stata guardarla e vedere la persona che è».Da quell'incontro, ha iniziato a mettere insieme il puzzle della sua infanzia. «Mia madre aveva 17 anni quando è rimasta incinta, e solo 18 quando sono nato io. Aveva un altro figlio maschio di un anno più grande, che è stato dato in adozione, e da allora non l'ha più visto», ha detto.«Era la più giovane di tre figli: aveva una sorella di nome Audrey che aveva 10 anni più di lei e un fratello di nome Bill che aveva otto anni in più e che è ancora vivo».«Il nome di mio padre è Hedayat Mamagan Zardy, un musulmano iraniano. Hanno avuto una fugace storia d'amore e adoravano ballare nelle notti di Oxford».«I tentativi di trovare il mio padre biologico e il mio fratello maggiore sono alle primissime fasi».June si è sposata nel 1966 e ha avuto altri due figli: i suoi fratelli, con i quali ora è in contatto.