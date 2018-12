La crisi in Crimea: gli Usa inviano una nave da guerra nel mar Nero

LEGGI ANCHE

Sembra di essere ripiombati nei primi anni Ottanta, prima del disgelo e dell'accordo dello stop alla proliferazione dei missili e delle testate nucleari, quando la Guerar fredda tra Casa Bianca e Cremlino rischiò davvero di tramutarsi in un caldo conflitto.Secondo la Cnn, gli Usa stanno facendo i preparativi necessari per inviare una nave da guerra nel Mar Nero. Sullo sfondo restano infatti le tensioni tra Mosca e Kiev - l'Ucraina è un Paese Nato - dopo il sequestro di tre navi ucraine e l'arresto dei loro equipaggi nello stretto di Kerch, che collega il Mar Nero al mare di Azov. Washington intende informare Ankara della possibile mossa, come richiede la convenzione di Montreux che governa il passaggio di vascelli militari attraverso il Bosforo e i Dardanelli.