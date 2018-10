La disoccupazione negli Usa non esiste più

Venerdì 5 Ottobre 2018, 19:06

NEW YORK - La disoccupazione negli Stati Uniti non esiste più: 3.7%, il dato più basso dal 1969 ad oggi. Una percentuale che in economia viene considerata fisiologica, “naturale”.134mila nuovi posti di lavoro soltanto a settembre. Meno di quelli previsti da Wall Street (168mila), ma, nonostante i disastri legati all’uragano Florence che ha colpito Carolina e Maryland, statistiche comunque vertiginose.Giornata storica e doppia vittoria per Donald Trump.Perché mentre l’opposizione si affanna a polemizzare comunque attorno ai numeri ed in particolare attorno alla crescita dei salari (“ferma” a +2.8%) e ad agitare le acque attorno alla candidatura di Brett Kavanaugh, il tycoon incassa un report da record e, proprio pochi istanti fa, il sì del Senato che spalanca al “suo” giudice le porte della Corte Suprema.