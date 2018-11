La fanfara della brigata Garibaldi incanta il pubblico alla maratona di Beirut

Lunedì 12 Novembre 2018, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fanti piumati della fanfara della brigata Garibaldi hanno accompagnato, a suon di musica, la corsa degli oltre 45.000 atleti che hanno partecipato alla sedicesima edizione della Beirut Marathon, l’annuale manifestazione podistica che, tra le differenti lunghezze, contempla anche la regina delle corse, ovvero la Maratona di 42,195 km, snodata in un suggestivo percorso tra le vie della capitale. Quest’anno, tra le numerose autorità civili e militari libanesi alla partenza della maratona, era presente anche il generale Stefano Del Col che è a capo della missione Unifil.«Unifil è orgogliosa di correre oggi qui accanto a migliaia di persone provenienti da differenti parti del mondo. I nostri Caschi Blu contribuiscono, attraverso la loro partecipazione, al successo della Missione e a diffondere anche tramite lo sport il messaggio di pace e speranza tra i popoli», ha affermato il Comandante di Unifil a margine dell’evento. All’evento hanno preso parte anche 300 caschi blu tra i quali anche 50 soldati italiani.La manifestazione si è svolta in coordinamento con l’ambasciata Italiana a Beirut e con l’addetto per la Difesa, il colonnello Massimiliano Sforza, ex comandante dell’8° reggimento della Garibaldi, che ha preso parte anch’esso alla maratona. La Fanfara della Garibaldi, che ha la sua sede stanziale a Caserta dal 1991, si trova in Libano da più di una settimana. Attualmente è composta da 29 elementi ed è l’unico complesso musicale che suona, di corsa, strumenti ad ottone. Il suo repertorio musicale è vasto e variegato: dalle marce militari e bersaglieresche a melodie classiche famose e brani di musica leggera. La Fanfara si esibisce sia in Italia, dove partecipa alle più importanti cerimonie come la parata militare del 2 giugno per la Festa della Repubblica Italiana, che in ambito internazionale: negli ultimi anni ha partecipato a rassegne musicali come quella organizzata per l’Expo di Saragozza in Spagna (2008), il festival delle bande militari internazionali a Basilea in Svizzera (2015) e il bicentenario dell’indipendenza in Argentina (2016).