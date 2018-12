La fidanzatina è incinta, 16enne la uccide a coltellate nella pancia: «Non volevo il bambino»

Martedì 11 Dicembre 2018, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 12 Dicembre, 00:21

Non voleva avere undalla suacosì la uccide. Un ragazzo di, un giocatore di football nella squadra della scuola, ha ucciso a sangue freddo la sua fidanzatina di 17 anni, una cheerleader conosciuta durante gli allenamenti, dopo aver scoperto che lei era. Breana Rouhselang aveva detto a AaronTrejo di aspettare un figlio, ma lui non voleva: «Così ho preso provvedimenti», ha confessato lo stesso minore.Il delitto si è consumato a Mishawaka a circa 150 miglia a nord di Indianapolis, nello Stato dell'Indiana. Il corpo della ragazza è stato trovato in un secchio della spazzatura e dopo le prime indagini il 16enne è stato messo in manette. Il ragazzo ha subito confessato di sapere che la sua fidanzata era incinta precisando che nessuno dei due voleva essere genitore. Aaron ha raccontato di aver conosciuto la ragazza da qualche mese e che dopo aver scoperto che era incinta tra i due erano nate diverse discussioni.Secondo quanto riporta il Daily Mail , il ragazzo ha però inizialmente negato di aver visto la 17enne la sera del delitto, messo alle strette alla fine però ha confessato, ammettendo di aver agito al solo scopo di non prendersi la responsabilità di diventare padre. Il giovane ha confessato che la ragazza aveva impiegato troppo tempo a dirgli della gravidanza e che era tardi per abortire, così ha preso un coltello e l'ha colpita più volte alla pancia per essere sicuro che morissero sia lei che il bambino.